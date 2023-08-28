Китай с 30 августа отменит необходимость тестирования на COVID-19 перед въездом

Китай с 30 августа отменит тестирование на COVID-19 для въезжающих

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Китай с 30 августа отменит требование предъявлять результаты ПЦР-теста на COVID перед въездом в страну. Об этом заявил официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«С 30 августа тем, кто въезжает в Китай, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на COVID-19», — сказал он.

Власти Китая с начала 2023 года начали упрощать антикоронавирусный контроль при въезде в страну и снимать введенные в период пандемии COVID-19 ограничения.

Так, с 8 января Пекин отменил обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытию из-за границы. От въезжающих в Китай требовалось только сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до въезда в страну и сообщить о своем отрицательном результате при заполнении декларации.

Помимо этого китайские власти исключили коронавирус из списка заболеваний класса А, в отношении которых действуют особые ограничения пограничного контроля.

C 15 марта Китай возобновил рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам для въезда на территорию страны.

В конце февраля в МИД России и Минэкономразвития сообщили РБК, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19. Безвизовый режим для туристических групп между Россией и Китаем запустили с 1 августа.