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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 60% за 28 дней

ВОЗ: количество новых заболевших COVID-19 увеличилось на 60% за 28 дней
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Пандемия коронавируса

Около 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 17 июля по13 августа, более 2,3 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 56%. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 422 538 случаев заражения и 2 366 летальных исходов. Сообщения о заболевших ковидом поступили из 104 государств.

По данным на 13 августе, за время пандемии в мире зарегистрировано более 769 млн случаев заражения, из них погибли 6,9 млн человек. В ВОЗ по-прежнему считают COVID-19 «крупной угрозой».

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 5 мая заявил об отмене статуса пандемии COVID-19. В последний год комитет организации по ЧС «тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности» ситуации с заболеваемостью COVID-19.

10 августа ВОЗ сообщила о быстром распространении нового омикрон-штамма коронавируса EG.5 «Эрис», который был обнаружен 17 февраля. Сейчас новый вариант омикрон-штамма выявлен в 51 государстве, распространение этого варианта наблюдается в Китае, США, Великобритании, странах Европы и Азии.

В России этот штамм пока не сильно распространен, однако Роспотребнадзор предупреждает о рисках ухудшения эпидемиологический ситуации.

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Теги
коронавирус ВОЗ COVID-19 омикрон-штамм
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