Виктор Бут стал кандидатом в депутаты Ульяновского заксобрания

Виктор Бут стал кандидатом в депутаты заксобрания Ульяновской области от ЛДПР

Виктор Бут (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вступивший в ЛДПР после возвращения в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут стал кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва, его кандидатура утверждена в ходе тайного голосования, сообщает корреспондент ТАСС.

«По результатам тайного голосования кандидатами в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва по областному списку кандидатов, выдвинутому избирательным объединением Ульяновского регионального [отделения] ЛДПР, избраны: <...> территориальная группа № 10 (Заволжский одномандатный избирательный округ № 10, Заволжский одномандатный избирательный округ № 11). Первый — Бут Виктор Анатольевич», — сказала представитель счетной комиссии.

Выборы в заксобрание региона пройдут 10 сентября 2023 года — в единый день голосования.

Бут отбывал в США 25-летний срок по делу о торговле оружием. Россиянин был арестован в Таиланде в 2008 году, в 2010-м его экстрадировали в Соединенные Штаты, где он был осужден в 2012-м. Все обвинения Бут отвергал.

В декабре 2022 года его обменяли на осужденную в России по статье о контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Вскоре после этого он вступил в ЛДПР.