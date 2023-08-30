Новак заявил о балансе биржевых цен на бензин на фоне рекордного роста

Дефицита предложения на топливном рынке в России нет, на бирже наблюдается баланс цен, заявил Новак, добавив, что власти прорабатывают меры для стабилизации ситуации. Цены на АИ-92 и АИ-95 обновляют рекорды несколько дней подряд

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

На внутреннем топливном рынке нет дефицита предложения, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

«В целом у нас дефицита предложения на внутреннем рынке сегодня нет, на бирже наблюдается баланс. Но, чтобы пройти до конца года [сезон] посевной, мы сейчас в том числе с потребителями из [отрасли] сельского хозяйства работаем, чтобы обеспечить необходимые объемы, чтобы обеспечить равномерность, чтобы не было колебаний на рынке», — отметил он (цитата по ТАСС).

В то же время, продолжил Новак, власти прорабатывают меры по стабилизации ситуации на рынке — в частности, в ближайшее время будет принят список компаний, которым разрешат экспорт топлива. Кроме того, по его словам, кабмин увеличит нормативы минимального уровня поставок топлива на биржу. «Идет в том числе формирование, корректировка, оптимизация графика ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах», — добавил Новак.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена бензина марки «Премиум-95» в Европейской части России шестой день подряд обновляет рекорды — он выросла на 0,47%, достигнув отметки в 73 697 руб. за тонну. Также четвертый день подряд растет и стоимость бензина «Регуляр-92» — его цена выросла на 0,22% и составляет 63 572 руб. за тонну.

По информации Росстата, за прошлую неделю потребительские цены на бензин увеличились на 0,4% после роста на 0,6% неделей ранее. Средняя стоимость литра бензина по стране на 28 августа составила 54,54 руб. (на 21 августа — 54,28 руб.). Средняя цена на Аи-92 выросла с 50,23 руб. за литр до 50,42 руб., а средняя стоимость Аи-95 — с 54,85 руб. за литр до 55,07 руб.

При этом производство бензина в России за прошедшую неделю увеличилось на 3,2% по сравнению с предыдущей и составило 877,3 тыс. тонн.

Рост цен на бензин в России продолжается не первый месяц в связи с увеличением биржевой стоимости топлива. В июле Новак говорил, что биржевые цены на бензин стабилизируются, когда нефтеперерабатывающие заводы выйдут из периода ремонта. Он добавил, что это позволит увеличить объемы реализации топлива на бирже.

В начале августа кабмин обязал нефтяников увеличить минимальную долю продажи бензина 1 п.п., с 12% до 13% от производства.