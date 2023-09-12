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ВЭФ ,  
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Кремль объяснил отсутствие большинства зарубежных лидеров на ВЭФ

Песков объяснил отсутствие большого числа зарубежных лидеров на ВЭФ в этом году
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ВЭФ

Отсутствие большого числа лидеров зарубежных стран на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году связано с тем, что кто-то запланировал участие в форуме в следующий раз, кто-то участвовал в других мероприятиях в региона за последние дни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Многие лидеры уже здесь побывали <...>. Лидеры крупных дальневосточных стран и стран Юго-Восточной Азии — они же не могут каждый год сюда приезжать. Многие здесь побывали ранее, кто-то планирует это на последующие периоды», — сказал Песков.

Кроме того, в регионе проходили многие мероприятия на высшем уровне за последние дни, совпадения с датой форума внесло «корректировки в уровень представительства», добавил он. Однако это никак не влияет на содержательную сторону этого форума, подчеркнул представитель Кремля.

Мамонт и БАМ на первом дне ВЭФ. Фоторепортаж
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VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная его тема — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». На форуме в этом году ожидаются делегации из Индии, Северной Кореи, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Сингапура, Филиппин, Вьетнама, и Мьянмы.

Вместе с президентом Владимиром Путиным участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября примет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, говорил Песков.

Теги
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