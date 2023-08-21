Организаторы ВЭФ-2023 обнародовали деловую программу мероприятия

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Организаторы опубликовали деловую программу VIII Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Главная тема форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловая программа включает в себя свыше 60 мероприятий, которые разделены на шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».

По словам советника президента России Антона Кобякова, возглавляющего оргкомитет форума, совместное участие представителей государства и бизнеса, экспертного сообщества и ведущих экономистов позволяет найти новые подходы к решению текущих вызовов.

«В этом году особое внимание уделим развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества на различных уровнях, — уточнил ответственный секретарь оргкомитета. — Состоятся бизнес-диалоги, пройдет активная работа по повестке интеграционных объединений. Россия традиционно открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона и готова предлагать взаимовыгодные формы взаимодействия с учетом соблюдения национальных интересов всех без исключения партнеров».

Как отметил вице-премьер российского правительства и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, организаторы ВЭФ-2023 адаптировали традиционные блоки под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для страны.

«Мы проведем ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями», — подчеркнул Трутнев.

В программе форума также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

В рамках форума также состоятся Молодежная программа ВЭФ, Форум креативного бизнеса, презентации регионов на выставке «Улица Дальнего Востока» и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Кроме того, запланированы насыщенные культурная и спортивная программы.