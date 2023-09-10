Мамонт и БАМ на первом дне ВЭФ. Фоторепортаж
ВЭФ пройдет во Владивостоке в течение четырех дней, в пленарной сессии примет участие президент Владимир Путин. В форуме примут участие 11 регионов, госкорпорации и министерства, ожидаются представители Китая, Белоруссии, Лаоса
VIII Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию»
Главным иностранным гостем будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. С ней лично встретится президент Владимир Путин, а 12 сентября они вместе проведут пленарную сессию. Среди других гостей - вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин. Форум посетят также представители Белоруссии, Казахстана, Монголии, Филиппин, Вьетнама, Мьянмы и Сингапура.
Павильон РЖД, посвященный Байкало-Амурской магистрали (БАМ)
Стенд Генпрокуратуры
Стенд Честного знака (оператор — Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ), посвященный началу обязательной с 1 апреля 2023 года маркировки пива.
«Мы проведем ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями», — рассказывал постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Павильон Магаданской области
Костюм снайпера на площадке Якутии. Республика показала на ВЭФ образцы продукции для участников военных действий на Украине
«Нива» в павильоне Еврейской автономной области.
Павильон Приморского Края
Павильон Магаданской области
Павильон Магаданской области
Павильон Якутии
«Арабская деревня».На этой площадке размещены два бедуинских шатра с аутентичными предметами быта. Гостей площадки встречает национальный ансамбль. Всем гостям предлагают ознакомиться с особенностями арабской культуры с традиционным угощением: кофе и сладостями
Стол в «Рыбном доме» с угощениями для участников форума. Сеты морепродуктов на форуме стоят по 3-5 тыс. руб.