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ЦИК объяснила публикацию данных о голосовании в Якутии ошибкой сисадмина Политика, 16:05
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Мамонт и БАМ на первом дне ВЭФ. Фоторепортаж Экономика, 15:27 
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ВЭФ ,  
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Мамонт и БАМ на первом дне ВЭФ. Фоторепортаж

В Приморье начался Восточный экономический форум
Сюжет
ВЭФ

ВЭФ пройдет во Владивостоке в течение четырех дней, в пленарной сессии примет участие президент Владимир Путин. В форуме примут участие 11 регионов, госкорпорации и министерства, ожидаются представители Китая, Белоруссии, Лаоса
VIII Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема&nbsp;&mdash; &laquo;На пути к сотрудничеству, миру и процветанию&raquo; &nbsp;
Фото: Артём Кореняко / РБК

VIII Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию»
 

Главным иностранным гостем будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. С ней лично встретится президент Владимир Путин, а 12 сентября они вместе проведут пленарную сессию. Среди других гостей -&nbsp;вице-премьер&nbsp;Госсовета Китая Чжан&nbsp;Гоцин.&nbsp;Форум посетят также представители Белоруссии, Казахстана, Монголии, Филиппин, Вьетнама, Мьянмы и Сингапура.
Фото: Евгения Стогова / РБК

Главным иностранным гостем будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. С ней лично встретится президент Владимир Путин, а 12 сентября они вместе проведут пленарную сессию. Среди других гостей - вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин. Форум посетят также представители Белоруссии, Казахстана, Монголии, Филиппин, Вьетнама, Мьянмы и Сингапура.

Павильон РЖД, посвященный Байкало-Амурской магистрали (БАМ)
Фото: Артём Кореняко / РБК

Павильон РЖД, посвященный Байкало-Амурской магистрали (БАМ)

Стенд Генпрокуратуры
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Стенд Генпрокуратуры

Стенд Честного знака (оператор&nbsp;&mdash; Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ), посвященный началу обязательной с 1 апреля 2023 года маркировки пива.
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Стенд Честного знака (оператор — Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ), посвященный началу обязательной с 1 апреля 2023 года маркировки пива.

&laquo;Мы проведем ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями&raquo;, &mdash; рассказывал постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. &nbsp;
Фото: Артём Кореняко / РБК

«Мы проведем ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями», — рассказывал постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
 

Павильон Магаданской области
Фото: Евгения Стогова / РБК

Павильон Магаданской области

Костюм снайпера на площадке Якутии. Республика показала на ВЭФ образцы продукции&nbsp;для участников военных действий на Украине
Фото: Артём Кореняко / РБК

Костюм снайпера на площадке Якутии. Республика показала на ВЭФ образцы продукции для участников военных действий на Украине

&laquo;Нива&raquo; в павильоне Еврейской автономной области.
Фото: Евгения Стогова / РБК

«Нива» в павильоне Еврейской автономной области.

Павильон Приморского Края
Фото: Артём Кореняко / РБК

Павильон Приморского Края

Павильон Магаданской области
Фото: Артём Кореняко / РБК

Павильон Магаданской области

Павильон Магаданской области
Фото: Артём Кореняко / РБК

Павильон Магаданской области

Павильон Якутии
Фото: Артём Кореняко / РБК

Павильон Якутии

&laquo;Арабская деревня&raquo;.На этой площадке размещены два бедуинских шатра с аутентичными предметами быта. Гостей площадки встречает национальный ансамбль. Всем гостям&nbsp;предлагают ознакомиться с особенностями арабской культуры с&nbsp;традиционным угощением: кофе и сладостями
Фото: Артём Кореняко / РБК

«Арабская деревня».На этой площадке размещены два бедуинских шатра с аутентичными предметами быта. Гостей площадки встречает национальный ансамбль. Всем гостям предлагают ознакомиться с особенностями арабской культуры с традиционным угощением: кофе и сладостями

Стол в &laquo;Рыбном доме&raquo; с угощениями для участников форума. Сеты морепродуктов на форуме стоят&nbsp;по 3-5 тыс. руб.
Фото: Юля Кошкина / РБК

Стол в «Рыбном доме» с угощениями для участников форума. Сеты морепродуктов на форуме стоят по 3-5 тыс. руб.

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