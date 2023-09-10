Мамонт и БАМ на первом дне ВЭФ. Фоторепортаж

«Мы проведем ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями», — рассказывал постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

