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ВЭФ ,  
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Песков рассказал, с кем Путин выступит на ВЭФ

В пленарной сессии ВЭФ вместе с Путиным будет участвовать вице-президент Лаоса
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ВЭФ
Пани Ятхоту
Пани Ятхоту (Фото: Noemi Bruzak / EPA / ТАСС)

Главным иностранным гостем на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году будет вице-президент Лаоса (страна Юго-Восточной Азии) Пани Ятхоту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ятхоту вместе с президентом Владимиром Путиным примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября, перед сессией у них состоится отдельная двусторонняя встреча, уточнил Песков.

Он добавил, что российский президент в тот день встретится еще с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который тоже примет участие в ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная его тема — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». На форуме в этом году ожидаются также делегации из Индии, Северной Кореи, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Сингапура, Филиппин, Вьетнама, и Мьянмы.

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Владимир Путин

политик, президент России

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