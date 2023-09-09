В пленарной сессии ВЭФ вместе с Путиным будет участвовать вице-президент Лаоса

Песков рассказал, с кем Путин выступит на ВЭФ

Пани Ятхоту (Фото: Noemi Bruzak / EPA / ТАСС)

Главным иностранным гостем на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году будет вице-президент Лаоса (страна Юго-Восточной Азии) Пани Ятхоту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ятхоту вместе с президентом Владимиром Путиным примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября, перед сессией у них состоится отдельная двусторонняя встреча, уточнил Песков.

Он добавил, что российский президент в тот день встретится еще с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который тоже примет участие в ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная его тема — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». На форуме в этом году ожидаются также делегации из Индии, Северной Кореи, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Сингапура, Филиппин, Вьетнама, и Мьянмы.