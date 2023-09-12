Курский губернатор сообщил о второй за ночь атаке дрона на Рыльск

Украинский беспилотник вновь совершил атаку на город Рыльск, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, дрон нанес удар по административному зданию на улице Ленина. В нем была повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах, пострадавших нет, уточнил глава региона.

Вечером 11 сентября около 23:00 Старовойт сообщил о еще одной атаке на Рыльск. Тогда украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на город. По слова губернатора, никто не пострадал, но в двух зданиях на улице Ленина были повреждены фасады и выбито несколько стекол.

Рыльск расположен примерно в 50 км от Сумской области Украины.

Днем 11 сентября Минобороны России заявило, что около 13:30 один украинский дрон попытался совершить атаку в Курской области. В ведомстве уточнили, что беспилотник самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.