Украинский дрон сбросил взрывчатку на город в Курской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на город Рыльск Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур», — написал Старовойт.

Рыльск расположен примерно в 50 км от Сумской области Украины.

Около 13:30 еще один украинский дрон попытался совершить атаку в Курской области. Российское Минобороны сообщило, что беспилотник самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО, о пострадавших и разрушениях информации не было.

В конце августа РБК подсчитал, что с начала военной операции на Украине количество атак на территорию России с использованием БПЛА превысило 500. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года: тогда о налетах беспилотников сообщали в восьми российских регионах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК выразил надежду, что российские военные и службы безопасности с течением времени смогут полностью и эффективно ликвидировать угрозу атак украинских беспилотников. Однако полностью исключить эту угрозу можно будет, продолжив специальную военную операцию «до победного конца», добавил он.