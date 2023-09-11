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Гладков сообщил о третьем сбитом беспилотнике и обстреле Репяховки

Гладков сообщил о третьем сбитом беспилотнике и обстреле Репяховки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Силы ПВО сбили в Белгородской области третий за текущие сутки беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал Гладков.

Он отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал и разрушений нет.

Ночью Минобороны сообщило, что в Белгородской области около часа ночи были сбиты два дрона.

Гладков также сообщил, что 11 августа под обстрел со стороны ВСУ попало село Репяховка Краснояружского района.

Повреждения получили два домовладения, пострадавших не было.

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По подсчетам РБК, с начала военной операции на Украине количество атак с использованием БПЛА на территорию России превысило 500.

Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года: тогда о налетах беспилотников сообщали в восьми российских регионах: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской, Воронежской областях.

Теги
Вячеслав Гладков беспилотники обстрел Белгородская область
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