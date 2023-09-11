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В Петербурге число отравившихся готовой едой «Грин Бокс» выросло до 240

Роспотребнадзор: в Петербурге едой «Грин Бокс» отравились 248 человек
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 248 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у двоих детей, после употребления готовой еды «Грин Бокс» через сервис доставки «Самокат», сообщил региональный Роспотребнадзор.

Накануне было известно о 171 отравлении.

«По результатам лабораторных исследований у 28 заболевших обнаружена Salmonella. В стационарах города остаются 129 человек, в том числе два ребенка», — говорится в сообщении ведомства. Проверки и расследование продолжаются.

О первых случаях отравления стало известно 8 сентября. Тогда у 34 человек обнаружили острую кишечную инфекцию. Роспотребнадзор установил ряд нарушений на предприятии и временно приостановил деятельность «Грин Бокс».

Позже ООО «Умный ритейл» (юрлицо «Самоката») уведомило Роспотребнадзор о снятии с продажи этой продукции.

Теги
отравление «Самокат» доставка
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