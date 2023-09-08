В Санкт-Петербурге 34 человека отравились готовой едой от Greenbox из доставки

В Петербурге 34 человека отравились готовой едой из доставки

Фото: greenboxes.ru

В Санкт-Петербурге 34 человека отравились после употребления готовой еды компании «Грин Бокс», которую им доставил сервис «Самокат», сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, у пострадавших обнаружена острая кишечная инфекция. В Роспотребнадзоре установили, что в компании неправильно хранили и реализовывали продукцию, а также нарушали технологию приготовления блюд. Работники предприятия не проходили медосмотры, в самом помещении не проводили санитарную обработку.

Роспотребнадзор приостановил деятельность «Грин Бокс» с 8 сентября на неопределенный срок. Проверки продолжаются.

РБК направил запрос в АО «Грин Бокс».

В начале сентября в курском городе Льгове 22 человека отравились шаурмой, одна девушка скончалась. По данным регионального Роспотребнадзора, у пострадавших токсикоинфекция, вызванная стафилококком. Управление временно запретило деятельность точки «Шаурма на Гагарина».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).