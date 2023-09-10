Роспотребнадзор сообщил о 171 случае отравления едой из доставки в Петербурге

Число отравившихся едой из доставки в Петербурге выросло до 170

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Количество случаев острой кишечной инфекции из-за еды компании «Грин Бокс», купленной через сервис доставки «Самокат» в Санкт-Петербурге, выросло до 171, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Накануне было известно о 69 случаях отравлений.

Согласно результатам лабораторных исследований, у восьми заболевших выявили сальмонеллу. В стационарах города остаются 99 человек, в том числе два ребенка, уточнили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора составило в отношении АО «Грин Бокс» (производитель готовой еды, которую заказывали через «Самокат») протокол о временном запрете деятельности с 8 сентября.

О первых случаях отравления едой компании «Грин Бокс» Роспотребнадзор сообщил 8 сентября. Ведомство установило, что в компании неправильно хранили и реализовывали продукцию, а также нарушали технологию приготовления блюд. Работники предприятия не проходили медосмотры, в самом помещении не проводили санитарную обработку.

Одна из заболевших клиенток «Самоката» сообщила «Фонтанке», что почувствовала себя плохо после того, как съела вафлю, изготовленную «Грин Бокс», после чего у женщины поднялась температура до 38,4.

Позже ООО «Умный ритейл» (юрлицо «Самоката») уведомило Роспотребнадзор о снятии с продажи предполагаемой некачественной продукции.