В Петербурге число отравившихся едой из «Самоката» выросло вдвое

Роспотребнадзор: в Петербурге едой из «Самоката» отравились 69 человек

Речь идет о кишечной инфекции после покупки еды предприятия «Грин Бокс», купленной через сервис «Самокат». На лечении в больницах остаются 44 человека, в том числе один ребенок, сообщили в Роспотребнадзоре

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 69 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у одного ребенка, которые связаны с едой, купленной через сервис доставки «Самокат», сообщил Роспотребнадзор. Накануне сообщалось о 34 отравлениях.

«Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР у одного заболевшего обнаружена Salmonella. В стационарах города остается 44 человека, в том числе 1 ребенок», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы не допустить новых случаев инфекционных заболеваний, ООО «Умный Ритейл» (юрлицо «Самоката», следует из информации на его сайте) уведомило Роспотребнадзор о снятии с продажи предполагаемой некачественной продукции. В отношении АО «Грин Бокс» составлен протокол о временном запрете деятельности. «Фонтанка» пишет, что «Грин Бокс» — производитель готовой еды, которую заказывали через «Самокат».

Роспотребнадзор накануне начал проверку в отношении «Грин Бокса». В производственных помещениях были выявлены грубые нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе касающиеся технологического процесса, условий хранения и реализации продукции, заявило ведомство.

Одна из заболевших клиенток «Самоката» сообщила «Фонтанке», что почувствовала себя плохо того, как съела вафлю, изготовленную «Грин Боксом». У нее поднялась температура до 38,4 градусов, пишет издание.