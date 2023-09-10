Байден заявил о «достаточном согласии» участников G20 по миру на Украине

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Участники саммита G20 в Индии достигли достаточного согласия по вопросам мира на Украине, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Ханое. Трансляцию вел Белый дом.

Участники саммита «Двадцатки» достигли «достаточного согласия» относительно необходимости «справедливого и устойчивого мира» на Украине в соответствии с Уставом ООН и принципами уважения суверенитета, заявил Байден.

Саммит G20, который проходил 9–10 сентября в Нью-Дели, завершился принятием итоговой декларации. Текст документа утратил часть резких формулировок с осуждением военной операции России на Украине.

В декларации указано, что нынешнее время не должно стать «эпохой войн», участники саммита также подчеркнули недопустимость применения ядерного оружия.



Российская делегация назвала саммит самым сложным в истории группы. На согласование декларации ушло «практически 20 дней», заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш. По данным The Times of India, на то, чтобы утвердить итоговые формулировки текста, в том числе о военных действиях на Украине, ушло более 150 часов.

Украинская сторона раскритиковала декларацию. По мнению представителя МИДа страны Олега Николенко, в документе нужно было бы написать, что не «все страны», а в первую очередь Россия должна «воздерживаться от угроз применения силы». Он также вписал бы слова, которыми участники саммита должны были «единогласно осудить Россию» и призвать ее прекратить военные действия.

