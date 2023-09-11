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Решетников рассказал, как заставить иностранных туристов полюбить Россию

Решетников: чтобы иностранные туристы полюбили Россию, они должны ее посетить
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ВЭФ
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Чтобы иностранные туристы полюбили Россию, они должны сюда приехать, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии ВЭФ.

«Для того чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно сделать простое действие: нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали. Потому что те, кто к нам приезжает, наши коллеги из Юго-Восточной Азии, побывав один раз в Москве, Петербурге, Казани, на Байкале, на Дальнем Востоке, они открывают для себя абсолютно новую реальность. Наверное, это наша недоработка — мы должны более активно рассказывать и продвигать страну на зарубежных рынках», — сказал он.

Решетников также заявил о возможности отменить в России визы для граждан ряда стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, среди которых Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Малайзия.

После начала военной операции на Украине Россия лишилась большей части въездного туризма. На этом фоне Москва начала переговоры об отмене виз с ближневосточными и азиатскими партнерами. Так, с 1 августа Россия возобновила безвизовый обмен туристами с Ираном и Китаем.

Теги
Максим Решетников Минэкономразвития туризм
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