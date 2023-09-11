ЦИК заявил о применении ДЭГ в «опытных» регионах на выборах президента

Памфилова: на выборах президента ДЭГ будут применять не более чем в 30 регионах

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет использоваться на президентских выборах только в тех регионах, где эту систему уже опробовали. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«На выборах президента мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы. <...> На выборах президента [ДЭГ будут применять] только те [регионы], кто уже прошел опыт. <...> Это не более 30 регионов», — рассказала Памфилова (цитата по ТАСС). Она добавила, что ДЭГ еще не скоро будет использоваться во всей России.

В каких регионах использовали систему ДЭГ в этом году



На территории всего региона: Чувашия, Алтайский край, Архангельская область, Владимирская область, Воронежская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Псковская область, Томская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ.



В рамках отдельных кампаний: Карелия, Камчатский край, Пермский край, Белгородская область, Калининградская область, Курская область, Оренбургская область, Свердловская область, Тульская область, Челябинская область.

29 августа Памфилова заявила, что выборы президента России - не время для экспериментов. Она отметила, что «в президентскую кампанию мы должны не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте».

8 сентября председатель ЦИК говорила, что за четыре часа с начала голосования на ресурсы системы ДЭГ совершили более 5 тыс. DDoS-атак, рассчитанных на нарушение работоспособности сайтов. По ее словам, наиболее часто система фиксировала запросы из других стран.

Кремль начал готовиться к президентским выборам 2024 года еще в середине 2021 года, рассказывали источники РБК. Они сообщали, что в качестве базового сценария рассматривается выдвижение Владимира Путина. Явка и результат кандидата от власти должны быть выше, чем в 2018 году, причем важен не столько показатель в процентах, сколько поддержка в абсолютных цифрах.