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Памфилова сообщила более чем о 5 тыс. DDoS-атак на ресурсы ДЭГ

Памфилова: на 12:00 на ресурсы ДЭГ совершено более 5 тыс. DDoS-атак
Фото: Patrick Lux / Getty Images
Фото: Patrick Lux / Getty Images

На ресурсы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) совершили более 5 тыс. DDoS-атак, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

«С 8:00 до 12:00 мск было заблокировано 5024 DDoS-атаки на ресурсы ДЭГ. 151 атака — на один из ресурсов, 4583 атаки — на другой ресурс, 290 атак — на edg.gov.ru», — сказала Памфилова (цитата по ТАСС). Она отметила, что наиболее часто система фиксировала запросы из других стран.

DDoS-атаки — это действия, направленные на нарушение работоспособности интернет-ресурсов с помощью огромного количества запросов, отправляемых на сайт, чтобы существенно увеличить нагрузку на него. Как правило, такие атаки совершают хакеры.

После трех дней единого голосования в сентябре 2022 года Минцифры также сообщало об атаках на ресурсы ДЭГ. Замглавы ведомства Олег Качанов тогда сообщил, что за дни голосования «никому не удалось» провести успешную атаку на систему дистанционного электронного голосования. Тем не менее количество атак превысило 35 тыс.

В каких регионах в 2023 году доступно ДЭГ

На территории всего региона: Чувашия, Алтайский край, Архангельская область, Владимирская область, Воронежская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Псковская область, Томская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ.

В рамках отдельных кампаний: Карелия, Камчатский край, Пермский край, Белгородская область, Калининградская область, Курская область, Оренбургская область, Свердловская область, Тульская область, Челябинская область.

Потенциально в этом году принять участие в ДЭГ смогут более 22 млн избирателей. Всего электронное голосование будет проводиться в 381 избирательной кампании.

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Теги
Элла Памфилова электронное голосование DDoS-атака
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