branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Собянин пообещал сделать Москву «круче и краше» после победы на выборах Политика, 02:47
Джокович победил Медведева в финале US Open Спорт, 02:36
«Коммерсантъ» узнал цену новых российских пикапов ST6 от «Соллерс» Бизнес, 02:34
ЦИК заявил о применении ДЭГ в «опытных» регионах на выборах президента Политика, 02:28
Трое детей погибли в результате пожара в Саратовской области Общество, 02:04
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью Политика, 02:01
Турчак заявил о лидерстве «Единой России» в парламенте Хакасии Политика, 01:45
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Выборы-2023. Главное Политика, 01:29
В пяти регионах России подвели итоги губернаторских выборов Политика, 01:19
МИД предупредил о приближении нового кризиса на Корейском полуострове Политика, 01:18
ВТБ отказался продавать «Росгосстрах» Финансы, 01:00
Кожемяко переизбрался на пост губернатора Приморского края Политика, 00:53
«Единая Россия» набрала более 70% на выборах во всех новых регионах Политика, 00:43
WSJ узнала о планах Киева начать применять F-16 этой зимой Политика, 00:40
Общество ,  
0 

Трое детей погибли в результате пожара в Саратовской области

В Саратовской области три маленьких ребенка погибли во время пожара

В Саратовской области трое детей погибли в результате пожара. Об этом сообщило управление Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, в квартире в поселке Дергачи произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные потушили огонь и обнаружили тела детей 2, 6 и 8 лет. «Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.

Квартира, где начался пожар, находится на улице Льва Толстого.

8 сентября в селе Горный Зерентуй в двухквартирном доме произошел пожар. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Из-за пожара сгорела веранда, квартира на общей площади 70 кв. м получила повреждения.

6 сентября в Самарской городской больнице №4 начался пожар, погиб один человек. Из больницы эвакуировали около 150 человек, в том числе персонал и пациенты.

Теги
Пожар Саратовская область Дети Следственный комитет
Материалы по теме
Один человек погиб при столкновении фуры с автобусом в Саратове
Общество
В Саратове загорелся склад спирта
Общество
В Саратовской области трое человек погибли при работах в колодце
Общество