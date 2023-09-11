Трое детей погибли в результате пожара в Саратовской области

В Саратовской области три маленьких ребенка погибли во время пожара

В Саратовской области трое детей погибли в результате пожара. Об этом сообщило управление Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, в квартире в поселке Дергачи произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные потушили огонь и обнаружили тела детей 2, 6 и 8 лет. «Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.

Квартира, где начался пожар, находится на улице Льва Толстого.

8 сентября в селе Горный Зерентуй в двухквартирном доме произошел пожар. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Из-за пожара сгорела веранда, квартира на общей площади 70 кв. м получила повреждения.

6 сентября в Самарской городской больнице №4 начался пожар, погиб один человек. Из больницы эвакуировали около 150 человек, в том числе персонал и пациенты.