Крючков: в Симферополе произошел пожар в воинской части

В Симферополе произошел пожар в воинской части

В воинской части в Симферополе произошел пожар, возгорание тушат при помощи двух пожарных автомобилей, огонь удалось локализовать, сообщил в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в «перемогу». Не выйдет. В воинской части в Симферополе обычное бытовое возгорание», — написал он.

Телеграм-канал «ЧП Симферополь» пишет, что перед пожаром местные жители слышали звуки взрывов. На опубликованной видеозаписи виден густой черный дым, поднимающийся над городом.

Крючков прежде уже отвергал сообщения о взрывах в Симферополе. В конце июля «Страна» сообщила о громких звуках в городе, советник главы республики назвал эти сведения «украинским вбросом».