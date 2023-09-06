При пожаре в самарской больнице погиб один человек

В Самаре человек погиб при пожаре в больнице

Фото: samara_proc / Telegram

В Самарской городской больнице № 4 произошел пожар, погиб один человек, сообщила пресс-служа Главного управления регионального МЧС, передает ТАСС.

По данным ведомства, о пожаре стало известно в 19:16 (18:16 мск). Огонь локализовали на площади 5 кв. м. Из больницы эвакуировали около 150 человек, в их числе пациенты и медперсонал.

По данным 63.ru, загорелась палата на третьем этаже в отделении пульмонологии.

Прокуратура проверяет соблюдение противопожарного законодательства в больнице.