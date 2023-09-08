В селе в Забайкальском крае при пожаре в жилом доме погибла семья с двумя детьми

При пожаре в Забайкалье погибла семья с двумя детьми

В селе Горный Зерентуй в двухквартирном доме произошел пожар, погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Забайкальскому краю.

Сообщение о возгорании в доме на улице Геологической поступило около 22:15 по местному времени (16:15 мск). В доме проживала семья из четырех человек, в том числе двоих детей, все погибли.

В результате пожара сгорела веранда и повреждена квартира на общей площади 70 кв. м. Причину пожара устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.

6 сентября в Самарской городской больнице № 4 произошел пожар. По данным 63.ru, загорелась палата на третьем этаже в отделении пульмонологии. Из больницы эвакуировали около 150 человек, в их числе пациенты и медперсонал. Один человек погиб. Огонь локализовали на площади 5 кв. м.