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Котюков сохранил пост губернатора Красноярского края и набрал 70% голосов

Михаил Котюков сохранил пост губернатора Красноярского края с 70,22% голосов

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков («Единая Россия») сохранил свой пост после обработки 100% бюллетеней на губернаторских выборах. Он набрал свыше 70% голосов, сообщил первый заместитель губернатора региона Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, после обработки 100% бюллетеней, получены следующие данные по выборам Губернатора Красноярского края.

  • Котюков Михаил Михайлович («Единая Россия») — 70,22%;
  • Глисков Александр Александрович (ЛДПР) — 11,32%;
  • Иванова Ирина Геннадьевна («Зеленые») — 8,24%;
  • Новак Андрей Петрович (КПРФ) — 6,03%;
  • Маркерт Максим Андреевич («СР») — 1,70%.

Пономаренко отметил, что явка избирателей составила 35,54% от общего количества избирателей по краю, участие в голосовании приняли более 729 тыс. человек.

20 апреля экс-губернатор Красноярской области Александр Усс ушел в отставку. Его место занял тогдашний замминистра финансов Михаил Котюков. Усс был губернатором с 2018 года, на выборах он набрал 60,2% голосов. 

Михаил Котюков родом из Красноярска, он выпускник «Школы губернаторов». С 2013 года Котюков возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), с 2018 по 2020 год был министром науки и высшего образования.

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Теги
Михаил Котюков Красноярский край губернаторские выборы
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