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Единый день голосования ,  
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МВД заявило о 2 тыс. нарушениях порядка на выборах

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Единый день голосования
Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости
Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Во время текущих выборов МВД зарегистрировало около 2 тыс. сообщений о правонарушениях и завело шесть уголовных дел, сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка ведомства Михаил Давыдов, передает ТАСС.

По словам Давыдова, к 16:00 мск третьего дня голосования в МВД поступило 183 сообщения о нарушениях, связанных с проведением выборов. «С начала избирательной кампании, таких сообщений было зарегистрировано около 2 тыс.», — уточнил он.

Давыдов добавил, что во время выборов сотрудники МВД завели шесть уголовных дел по статьям о ложных сообщениях о теракте (ст. 207 УК) и повреждении имущества (ст. 167 УК). Максимальное наказание по первой статье — до 10 лет лишения свободы, по второй — до 5 лет лишения свободы.

«В период голосования мы столкнулись и с новыми вызовами <...> Это и обстрелы избирательных участков и прилегающей территории. Это установка специальных устройств, это и попытки подрывов как самодельными взрывными устройствами, так и БПЛА», — сказал он. Однако эти нарушения, по словам Давыдова, не способны повлиять на итоги голосования.

В первый день выборов, 8 сентября в Херсонской области системы ПВО сбили два беспилотника рядом с избирательным участком. В ночь на 10 сентября в результате ночной атаки дронов в Запорожской области один избирательный участок был уничтожен, сообщал ЦИК.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходят выборы глав регионов, депутатов региональных законодательных собраний и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня.

Уже появились первые предварительные результаты из регионов Сибири и Дальнего Востока, а также из Донецкой народной республики и Херсонской области.

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