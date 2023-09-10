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Лавров счел саммит G20 переломным

Лавров: саммит G20 стал переломным из-за четкого ориентира на баланс в экономике
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Саммит G20 в Нью-Дели стал переломным, так как были обозначены четкие ориентиры на обеспечение баланса интересов в мировой экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятия. Трансляция велась на YouTube-канале российского МИДа.

«В декларации [G20] напоминается обо всем, что необходимо осуществить в соответствии с давними обещаниями, и осуществить для того, чтобы обеспечить мировой экономике баланс интересов», — сказал Лавров. Он отметил, что этот путь «неблизкий», однако прошедший саммит стал «переломным с точки зрения четкого ориентира на именно такие задачи».

Министр уточнил, что в итоговой декларации были сформулированы задачи реформы Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, усилия которой, по его мнению, «сдерживаются» США и их союзниками.

В декларации также было обращено внимание на необходимость выполнения Западом обязательств и обещаний, «которые не выполняются», о передаче технологий в страны глобального Юга, отметил Лавров. «Жестко поставлена задача, что развивающиеся страны больше не будут мириться с тем, что их ставят перед ложным выбором — либо бороться с бедностью, либо вкладывать деньги в борьбу с изменением климата. Это ложная альтернатива», — добавил он.

На саммите в Индии, прошедшем 9-10 сентября, лидеры «Большой двадцатки» призвали реформировать ВТО. В декларации говорится, что страны — участницы G20 подтверждают необходимость проведения реформы ВТО ради совершенствования всех ее функций и создания к 2024 году «хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов».

Страны G20 также видят потребность в обеспечении «равных условий и честной конкуренции путем противодействия протекционизму и антирыночным практикам для создания благоприятного торгового и инвестиционного климата для всех» участников рынка, говорится в тексте итогового документа.

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Сергей Лавров G20 саммит G20 мировая экономика
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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