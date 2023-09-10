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Байден досрочно покинул саммит G20

Президент США Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в Нью-Дели
Джо Байден (в центре)
Джо Байден (в центре) (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден уехал из Индии, где проходит саммит G20, и направился с официальным визитом во Вьетнам, сообщает индийский телеканал NDTV.

Перед тем, как покинуть Нью-Дели, американский президент утром 10 сентября вместе с другими лидерами «Большой двадцатки» посетили мемориал Махатмы Ганди в Раджгате.

В субботу, 9 сентября, Байден принял участие в ключевых заседаниях G20, но пропустил третью сессию в воскресенье и покинул саммит досрочно.

Саммит G20 проходил 9–10 сентября в Индии, которая в этот раз председательствует в «Большой двадцатке». В объединение входят 19 стран мира и Евросоюз. В этом году на саммит были приглашены также Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЭ. На саммите приняли декларацию (переговоры по ее согласованию длились около 200 часов), из которой исключили некоторые резкие формулировки с осуждением России, включенные в документ после встречи в ноябре.

На этой неделе The Washington Post и Politico писали, что США и Вьетнам собираются заключить соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» во время визита Байдена в Ханой, подняв уровень отношений сразу на две ступени. WP отмечала, что решимость Ханоя подписать соглашение с Вашингтоном свидетельствует о готовности вьетнамских властей к политическому столкновению с Пекином.

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Джо Байден США G20 саммит G20 Индия
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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