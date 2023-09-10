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Джонсон стал почетным доктором Львовского национального университета

Sky News: Джонсон стал почетным доктором Львовского национального университета

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского национального университета (ЛНУ) имени Ивана Франко, передает Sky News.

Это произошло во время визита Джонсона на Украину, пишет канал. Sky News показал фото политика с церемонии, на котором тот облачен в черную мантию, на его голове виден соответствующий головной убор.

Степень могут присудить человеку на основании его заслуг даже, если раньше он не имел отношения к учебному заведению, отмечает Sky News.

Ученый совет вуза присвоил Джонсону звание почетного доктора в октябре 2022 года по представлению ректората, сейчас он присутствовал на церемонии лично. В сообщении по случаю присвоения звания университет назвал Джонсона «выдающимся британском политиком» и «великим другом Украины».

Сам Джонсон после присвоения звания заявил, что ему оказали большую честь, и выразил желание посетить университет в будущем.

Борис Джонсон был премьер-министром Великобритании с июля 2019 года. В 2022 году он ушел в отставку на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвиняли в домогательствах. Поводом также стали обвинения в адрес премьера об участии в вечеринках во время локдауна из-за COVID.

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Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании

19 июня 1964 года
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