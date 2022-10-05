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Львовский университет присвоил Борису Джонсону звание почетного доктора

Львовский национальный университет (ЛНУ) присвоил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону звание почетного доктора, говорится на сайте учебного заведения.

«4 октября 2022 года Ученый совет Львовского университета присвоил звание «Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко» выдающемуся британскому политику, великому другу Украины, премьер-министру Великобритании (2019-2022) Борису Джонсону», — сказано в сообщении.

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Кандидатуру Джонсона выдвинул ректорат университета. Ее поддержали пять профессоров вуза, как того требует регламент.

Джонсон после присвоения звания заявил, что ему оказали большую честь и выразил желание посетить университет в будущем.

После начала российской спецоперации экс-премьер выступал в поддержку Украины. С 24 февраля он посещал Украину трижды, пока еще занимал пост премьера. В ходе последнего визита, который состоялся в августе, Джонсон встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и объявил об очередном пакете помощи на £54 млн. Зеленский вручил Джонсону Орден Свободы — госнаграду, которая вручается за заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны. Тогда же имя премьера появилось на Аллее смелости в Киеве.

Джонсон 7 июля объявил об отставке с поста британского премьера и главы Консервативной партии. Он оставался главой правительства до избрания преемника. 6 сентября новым премьер-министром Великобритании стала экс-глава МИДа Лиз Трасс.

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