ЕС не признал выборы президента Нагорного Карабаха

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Евросоюз не признает легитимность президентских выборов, завершившихся в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

«В связи с так называемыми «президентскими выборами» в Степанакерте 9 сентября Европейский союз вновь заявляет, что он не признает конституционные и правовые рамки, в которых они были проведены», — говорится в сообщении.

В то же время в ЕС считают, что для армян Карабаха важно консолидироваться вокруг фактического руководства, которое хочет и может вести диалог с Азербайджаном. «ЕС привержен поддержке этого процесса», — подчеркнули во внешнеполитической службе.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал выборы в Карабахе «грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики и норм и принципов международного права». Министр заявил, что проведение голосования наносит серьезный удар по усилиям по нормализации отношений в регионе.

Национальное собрание (парламент) Нагорного Карабаха 9 сентября избрало новым президентом непризнанной республики Самвела Шахраманяна. С начала года он занимал пост секретаря Совета безопасности страны, а до этого работал в правоохранительных и налоговых органах, был членом правительства. Араик Арутюнян, который был главой государства с 2020 года, объявил об отставке в конце августа.

Шахраманян после избрания президентом заявил, что Степанакерту следует вести переговоры с Баку. Новый лидер Карабаха отметил, что Россия и Запад готовы предоставить для этого платформу и выступить посредником, но Азербайджан выступает против. Шахраманян подчеркнул, что Нагорный Карабах — это по-прежнему спорная территория, которая должна получить определенный статус.