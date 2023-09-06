Азербайджан предложил письменно закрепить отказ Армении от Карабаха

Вид на горы Нагорного Карабаха (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Баку предложил Еревану письменно подтвердить признание территориальной целостности Азербайджана, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов.

Предложение прозвучало в интервью азербайджанскому агентству (АзерТАдж) и венгерскому изданию Magyar Demokrata.

По словам Байрамова, Азербайджан намерен оставить вражду и начать новый этап в отношениях между странами. Он напомнил, что Армения в апреле выступила с устным признаем того, что Нагорный Карабах не входил в состав страны.

«Теперь настало время подкрепить сказанное устно официальной подписью, а для этого требуется завершение работы над проектом мирного соглашения», — пояснил министр.

Байрамов отметил, что некоторые действия Еревана противоречат заявлениям страны — это приводит к эскалации конфликта в регионе. Баку уверен, что мирная повестка должна продолжаться. Необходимо утвердить окончательный текст мирного договора, который должен основываться «исключительно на нормах международного права», добавил Байрамов.

Осенью 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении огня и боевых действий, однако статус Карабаха остался неурегулированным.

В апреле 2023 года премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что для установления мира в регионе стране необходимо навсегда отказаться от территориальных претензий. По его словам, Ереван должен зафиксировать, что его территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году. Позже Пашинян отметил, что Ереван признает целостность Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.