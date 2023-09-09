Пляжи Сочи закрыли из-за угрозы смерчей

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Городские пляжи в Сочи закрыли для посещения из-за угрозы формирования смерчей, сообщила мэрия.

Формирование смерчей над морем ожидается на участке Магри — Веселое. В мэрии попросили жителей и гостей города воздержаться от отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю посоветовали в случае возникновения и выхода смерчей на сушу укрыться в канаве, яме или овраге, не подходить к окнам, деревьям, рекламным щитам и заборам.

Пляжи Сочи регулярно закрывают из-за резкого ухудшения погоды. Так, в начале июля купание запретили из-за ливней, града и опасности формирования смерчей. Потоки воды, по данным МЧС, снесли больше десятка автомобилей. В Хостинском районе оказались затоплены несколько жилых домов, часть жителей отселили в пункт временного размещения.