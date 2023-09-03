В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за риска смерчей

МЧС: в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за дождей, ветра и риска смерчей

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сочи объявлено штормовое предупреждение на 3–4 сентября из-за ливней, града, ветра до 25 м/с и риска формирования смерчей на участке Магри — Веселое, сообщили в МЧС.

«На территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20–25 м/с. На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали оставаться дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.

В июле в Сочи объявляли штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей. В городе закрывали все пляжи, потоки воды снесли больше десятка автомобилей и затопили несколько жилых домов. Аэропорт Сочи переставал принимать самолеты.