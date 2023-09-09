Пограничное белгородское село Староселье попало под обстрел

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В Белгородской области под обстрел ВСУ попало пограничное село Староселье, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Пострадавших нет, уточнил он.

По словам главы региона, из-за повреждения линии электропередачи жители соседнего села Теребрено останутся без света.

Белгородская область с начала российской военной операции на Украине регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Накануне, 8 сентября, два раза за день было обстреляно село Новая Таволжанка. После первого обстрела была повреждена хозпостройка частного жилого домовладения. После второго — осколками снаряда был поврежден фасад частного жилого домовладения, сообщал Гладков. По его словам, никто не пострадал.

Вечером в районе города Валуйки российские силы ПВО сбили беспилотник. В результате инцидента были повреждены три частных домовладения и одна хозяйственная постройка.