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Пограничное белгородское село Староселье попало под обстрел

Белгородский губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попало село Староселье
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области под обстрел ВСУ попало пограничное село Староселье, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Пострадавших нет, уточнил он.

По словам главы региона, из-за повреждения линии электропередачи жители соседнего села Теребрено останутся без света.

Пограничное белгородское село Староселье попало под обстрел
Пограничное белгородское село Староселье попало под обстрел

Белгородская область с начала российской военной операции на Украине регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Накануне, 8 сентября, два раза за день было обстреляно село Новая Таволжанка. После первого обстрела была повреждена хозпостройка частного жилого домовладения. После второго — осколками снаряда был поврежден фасад частного жилого домовладения, сообщал Гладков. По его словам, никто не пострадал.

Вечером в районе города Валуйки российские силы ПВО сбили беспилотник. В результате инцидента были повреждены три частных домовладения и одна хозяйственная постройка.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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