В Новой Таволжанке при обстреле пострадал сарай

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При обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области повреждения получила хозяйственная постройка в одном из дворов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Снарядом повреждена хозпостройка частного жилого домовладения», — написал глава региона.

Он добавил, что ущерб от взрыва будет оценивать комиссия, которая уже работает в селе.

При обстреле никто не пострадал, уточнил Гладков.

Село Новая Таволжанка находится непосредственно у границы с Украиной, поэтому сообщения о его обстреле поступают регулярно.

Гладков 28 августа сообщил, что при обстреле Новой Таволжанки осколки снарядов повредили фасады и выбили окна в трех частных домах. Кроме того, снаряд попал в сарай и сильно повредил его крышу.



