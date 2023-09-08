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Гладков сообщил о сбитом в районе города Валуйки беспилотнике

Гладков: силы ПВО уничтожили беспилотник в районе города Валуйки
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в районе города Валуйки в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава региона.

Он добавил, что в результате инцидента были повреждены три частных домовладения и одна хозяйственная постройка.

Это третье за 8 сентября сообщение Гладкова о военных происшествиях в регионе.

Ранее он сообщал о двух обстрелах села Новая Таволжанка, которое находится непосредственно у границы с Украиной.

В этот же день председатель избиркома региона Марина Захарова сообщила, что системы противовоздушной обороны сбили два дрона Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области.

«Сегодня в Скадовском муниципальном округе были системой ПВО сбиты два дрона в непосредственной близости над избирательными участками», — сказала Захарова. Она добавила, что, если бы не работа ПВО, «не обошлось бы без человеческих жертв».

В Херсонской области, как и в других регионах России, 8 сентября началось голосование на выборах регионального уровня. Первый день голосования власти региона объявили нерабочим. Такое же решение было принято в соседней Запорожской области.

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Вячеслав Гладков беспилотники Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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