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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Внуково возобновил работу после ночных ограничений на полеты

Аэропорт Внуково заработал в штатном режиме после ограничений на полеты ночью
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Атаки беспилотников на Москву

Московский аэропорт Внуково вновь работает в штатном режиме после того, как этой ночью в столичных аэропортах ввели ограничения на полеты.

Ограничения были введены в 2:32 «по независящим от аэропорта причинам», сообщили РБК в пресс-службе Внуково. С 2:51 все ограничения на полеты сняты, добавили там.

Ночью в московский аэропортах объявляли план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, писал телеграм-канала Baza. К 3:30 его отменили.

В аэропортах задержали более десяти рейсов: во Внуково отменили один рейс, в Домодедово — три рейса отменили, задержали один, в Шереметьево задержали два рейса.

Московские аэропорты закрывают на фоне попыток атак беспилотников. Этой ночью об этом не сообщалось. Последний раз был 7 сентября, тогда беспилотник сбили над Раменским городским округом. Никто не пострадал, но были выбиты окна в нескольких квартирах, четыре автомобиля получили повреждения.

Теги
Внуково аэропорты Москва
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