«Победа» оценила потери от атак беспилотников на Москву

Из-за атаки дронов на Москву «Победа», как и другие авиакомпании, несет расходы, но просить компенсаций у властей авиакомпания пока не собирается. Один час дополнительного полета самолета оценивается в $8 тыс.

Дмитрий Тыщук (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Вынужденные изменения маршрутов самолетов из-за атак беспилотников на Москву приводят к дополнительным расходам перевозчиков, сообщил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук. «Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании», — сказал Тыщук, не приведя денежную оценку потерь лоукостера.

В парке «Победы» 41 среднемагистральный Boeing 737-800 — они базируются в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. Один час полета самолета этого типа стоит примерно 750–800 тыс. руб. ($7,6–8,1 тыс.), говорит гендиректор компании «Авиатим» (занимается организацией чартеров) Вячеслав Илюшин. Такую же оценку, в районе $8 тыс., приводит основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. При этот чем выше среднемесячный налет самолета, тем ниже стоимость летного часа, замечает эксперт.

Столичный регион подвергается атакам беспилотников с 3 мая 2023 года — в общей сложности они были зафиксированы около 25 раз.

В последнее время Росавиация несколько раз в неделю сообщает о временном изменении режима работы московских аэропортов. Так, утром 31 августа в пресс-службе ведомства говорили РБК, что из-за ограничений полетов в целях безопасности в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский на запасные аэродромы ушли 45 самолетов. В результате рейсам пришлось приземляться в Шереметьево, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде.

«Адаптироваться к этому действительно сложно. Конечно, приходится уходить на запасные аэродромы, и появляются дополнительные затраты. И это неудобство для клиентов прежде всего», — отметил Тыщук.

По его словам, у «Победы» пока нет желания просить компенсацию у правительства на возмещение дополнительных расходов из-за атак беспилотников: «И от коллег я не слышал таких пожеланий. <...> Может, у кого-то мысли уже вынашиваются, но русский человек, он привык, как говорится, с трудностями бороться и не прятаться от них». Но если временное закрытие московских аэропортов «превратится в долгосрочную ситуацию, будем думать», отметил Тыщук.