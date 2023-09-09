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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Более 10 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах

В столичных аэропортах задержали или отменили более 10 рейсов
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Атаки беспилотников на Москву
В столичных аэропортах отменили четыре рейса, еще девять задержали. Baza писала о плане «Ковер»

В столичных аэропортах отменили четыре рейса, еще девять задержали, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Три рейса отменили в Домодедово, там задержали один рейс, во Внуково отменен один рейс, задержаны шесть. В Шееметьево задерживаются два борта.

По данным телеграм-канала Baza, в московских аэропортах объявляли план «Ковер». К 3:30 его отменили.

Причины произошедшего не сообщались.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова