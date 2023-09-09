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Конфликт в Афганистане ,  
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Клинтон получила выговор из-за просьбы к Зеленскому

Hill: Белый дом сделал выговор Клинтон из-за просьбы о помощи к Зеленскому
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Конфликт в Афганистане

В 2021 году Белый дом сделал выговор бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон из-за просьбы к властям Украины о помощи с эвакуацией женщин из Афганистана. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на книгу Франклина Фоера The Last Politician, которая посвящена первым двум годам у власти президента США Джо Байдена.

Команда Клинтон помогала вывозить женщин, которые могли стать жертвами «Талибана» (признана террористической и запрещена в России) после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Их называли «белыми шарфами» — афганкам рекомендовали повязывать белый платок, чтобы помочь идентифицировать себя.

Как пишет Фоер, Клинтон позвонила эмиру Катара с просьбой помочь сопроводить автобусы с женщинами через пропускной пункт талибов. После она попросила президента Украины Владимира Зеленского посадить беженцев на военно-транспортный самолет в Киев.

«Ее усилия принесли ей выговор [от советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана]», — пишет Фоэр. Клинтон пообещала согласовывать свои действия с администрацией президента, хотя к тому моменту обратилась к лидерам и других стран.

Байден объявил о планах вывести американские войска из Афганистана в апреле 2021 года. Они находились там с 2001-го. Решение президент объяснил потерями США: он говорил, что почти 2,5 тыс. американцев погибли, более 20 тыс. были ранены. Как только начался процесс вывода войск, активизировались талибы. К 15 августа 2021 года они захватили всю территорию Афганистана.

Россия делает упор на развитие практических связей с Кабулом без привязки к официальному признанию временного афганского правительства, писал в статье для «Независимой газеты» спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Москва, по его словам, считает приоритетным торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Власти Афганистана выражали интерес к закупкам российских нефтепродуктов и других товаров по бартерной схеме. В обмен на это Кабул мог бы предложить Москве полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы, говорил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

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Хиллари Клинтон Белый дом Владимир Зеленский талибы выговор
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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