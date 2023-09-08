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ПВО сбила два дрона над избирательным участком в Херсонской области

ПВО сбила два дрона ВСУ, атаковавших избирательный участок в Херсонской области
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны сбили два дрона Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

«Сегодня в Скадовском муниципальном округе были системой ПВО сбиты два дрона в непосредственной близости над избирательными участками», — сказала Захарова (цитата по ТАСС). Она добавила, что, если бы не работа ПВО, «не обошлось бы без человеческих жертв».

В Херсонской области проходят выборы депутатов законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований. Первый день голосования 8 сентября власти региона объявили нерабочим. Такое же решение было принято в соседней Запорожской области.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила на брифинге, что избирком в Херсонской области эвакуировали. Ее заместитель Николай Булаев добавил, что это сделали из-за объявления в Херсоне ракетной атаки. После отбоя тревоги ведомство продолжило работу. Около 13:30 Памфилова сообщила, что херсонский избирком эвакуировали еще раз.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале призывал людей голосовать на выборах первого созыва органов власти по законам России. «Приходите на участки, здесь все хорошо и спокойно», — написал Сальдо.

8 сентября в России стартовал первый из трех дней голосования на выборах 2023 года. Они проходят в 85 регионах. Булаев оценил досрочное голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области словами «очень неплохо».

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