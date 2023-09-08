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В Воронежской области сибирскую язву нашли еще у пяти человек

Еще у пяти человек в Воронежской области диагностировали сибирскую язву

Сибирскую язву диагностировали еще у пяти человек в Воронежской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«В настоящее время в инфекционный центр при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) № 8 госпитализированы семь человек. У пяти пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У двух человек диагноз находится в стадии уточнения», — уточнили в департаменте.

У всех госпитализированных состояние средней тяжести.

29 августа в Воронежской области двух человек — брата и сестру — госпитализировали после разделки туши больного животного. Женщину госпитализировали из-за поднявшейся температуры, но заболевание не подтвердилось и клинических проявлений сибирской язвы у нее не было.

Заражение возбудителем сибирской язвы диагностировали у мужчины, его состояние оценивается как средней степени тяжести. На момент подготовки этого материала он все еще находился на лечении в больнице.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание домашнего скота и диких животных всех видов, а также человека. Основной причиной заражения людей является контакт с зараженным скотом в процессе убоя.

«Воротами» для сибирской язвы является поврежденная кожа. Широкое распространение возбудителя по всему организму происходит редко и при таком сценарии приводит к сибиреязвенному сепсису. Среди симптомов последнего: повышение температуры до 39–40 градусов, одышка, боли в груди, кашель и понос с кровью.

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В Воронеже 22 августа обнаружили возбудителя сибирской язвы в холодильных камерах на рынке «1000 мелочей». На этом участке и прилегающей к нему территории ввели карантин до 23 октября.

20 августа в Панинском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации до 16 ноября из-за угрозы распространения сибирской язвы, поскольку там также выявили очаг инфекции. Режим предполагает, в частности, запрет на ввоз и вывоз восприимчивых животных, заготовку и вывоз кормов, а также посещение территории посторонними лицами и охоту на диких животных.

Теги
Воронежская область сибирская язва инфекция новости
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