Число отравившихся шаурмой в Курской области выросло до 22 человек
Число отравившихся шаурмой в курском городе Льгове увеличилось до 22 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
«Управлением проводится внеплановая проверка и комплекс противоэпидемических мероприятий: отобрано 12 проб сырья и продукции, 30 смывов на бактериологические, 31 — на вирусологические показатели», — уточнили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что у пострадавших от шаурмы токсикоинфекция, вызванная стафилококком. Управление временно запретило деятельность точки «Шаурма на Гагарина».
Стафилококк может вызвать повышение температуры, тошноту, рвоту, слабость, сильные головные боли и сухой кашель.
В ночь с 6 на 7 сентября несколько жителей города обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. 8 сентября пресс-служба регионального правительства сообщила, что в Льгове 15 человек отравились шаурмой. 23-летняя девушка скончалась от инфекционно-токсического шока.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).
29 августа в Москве 53 человека отравились шаурмой и курицей гриль в «Бистро-24». Среди пострадавших были двое детей девяти и 13 лет. У 20 отравившихся диагностировали сальмонеллез.