branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 07 сен, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 07 сен, 16:39
В Воронежской области сибирскую язву нашли еще у пяти человек Общество, 13:59
Суд взыскал в пользьзу государства 94,2% акций «Метафракс Кемикалс» Бизнес, 13:51
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 13:50
Балицкий сообщил об уничтожении второго британского танка Challenger 2 Политика, 13:45
Выборы-2023. Главное Политика, 13:44
Четыре актуальных HR-тренда и как их обратить на пользу бизнеса Pro, 13:43
Сборная Сербии второй раз в истории вышла в финал ЧМ по баскетболу Спорт, 13:40
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В ЕС заявили, что Грузии надо выполнить 9 условий для статуса кандидата Политика, 13:39
Сергей Юран перенес экстренную операцию Спорт, 13:38
ПСБ внедрил российские технологии для распознавания QR-кодов Пресс-релиз, 13:37
Что такое пранаяма и в чем ее польза Стиль, 13:35
Как бизнесу привлекать и удерживать клиентов с помощью BNPL-сервисов Тренды, 13:30
За слова в ответе: как создать коммуникационную стратегию бренда Pro, 13:28
Число отравившихся шаурмой в Курской области выросло до 22 человек Общество, 13:21
Общество ,  
0 

Число отравившихся шаурмой в Курской области выросло до 22 человек

Роспотребнадзор: число пострадавших от отравления шаурмой в Льгове достигло 22
Фото: BY-_-BY / Shutterstock
Фото: BY-_-BY / Shutterstock

Число отравившихся шаурмой в курском городе Льгове увеличилось до 22 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Управлением проводится внеплановая проверка и комплекс противоэпидемических мероприятий: отобрано 12 проб сырья и продукции, 30 смывов на бактериологические, 31 — на вирусологические показатели», — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что у пострадавших от шаурмы токсикоинфекция, вызванная стафилококком. Управление временно запретило деятельность точки «Шаурма на Гагарина».

Стафилококк может вызвать повышение температуры, тошноту, рвоту, слабость, сильные головные боли и сухой кашель.

В ночь с 6 на 7 сентября несколько жителей города обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. 8 сентября пресс-служба регионального правительства сообщила, что в Льгове 15 человек отравились шаурмой. 23-летняя девушка скончалась от инфекционно-токсического шока.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Читайте на РБК Pro
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Казахстане
Переезд в другую страну: как побороть «стресс иммигранта»
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Зарплаты практически не растут: что нужно знать о рынке труда Казахстана

29 августа в Москве 53 человека отравились шаурмой и курицей гриль в «Бистро-24». Среди пострадавших были двое детей девяти и 13 лет. У 20 отравившихся диагностировали сальмонеллез.

Теги
шаурма отравление Курская область
Материалы по теме
В Москве у 16 отравившихся шаурмой и курицей гриль нашли сальмонеллез
Общество
Роспотребнадзор закрыл детский лагерь в Бурятии после отравления детей
Общество
Дезинсектор в Москве получил 5 лет за гибель семьи от отравления арбузом
Общество