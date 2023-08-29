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Число отравившихся шаурмой в «Бистро-24» в Москве выросло до 53

Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой в «Бистро-24» в Москве выросло до 53
Фото: Роспотребнадзор по городу Москве
Фото: Роспотребнадзор по городу Москве

Количество пострадавших в результате отравления шаурмой и курицей-гриль в «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской в Москве выросло до 53 человек. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших — двое детей в возрасте девяти и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализировали 42 человека, десять из них позже отправили лечиться дома. У 20 пострадавших выявили сальмонеллез. Еще часть проб обрабатывается.

Роспотребнадзор нашел в «Бистро-24» «многочисленные грубейшие нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами». Из заведения изъяли более 180 кг «обезличенной пищевой продукции и продовольственного сырья» без маркировки, указания производителя, даты изготовления и сроков годности.

Эксперты взяли пробы с сырья и готовой продукции, а также образцы воды, смывов и «биологического материала» у персонала. Двоих человек отстранили от работы. Кафе опечатали, материалы дела переданы в суд.

Роспотребнадзор выяснил, что курицу в «Бистро-24» поставлял предприниматель Халилов З. М., который продает мясо птиц и куриные полуфабрикаты в Центре оптово-розничной торговли «Бухта». Там хранилась продукция с маркировкой производителя в Белгородской области. Специалисты изъяли 598 кг продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также товарно-транспортные накладные. Ветеринарные свидетельства отсутствовали.

По данным управления Роспотребнадзора по Белгородской области, одним из покупателей куриной продукции в Москве также была компания ООО «Паркет». Реализацию продукции весом более 41 т, которая хранилась на складе, приостановили до получения результатов лабораторных исследований отобранных образцов.

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Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК). Накануне суд в Москве арестовал двоих фигурантов дела, один из них — управляющий «Бистро-24». Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Теги
отравление массовое отравление Роспотребнадзор шаурма курица
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