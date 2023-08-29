Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой в «Бистро-24» в Москве выросло до 53

Число отравившихся шаурмой в «Бистро-24» в Москве выросло до 53

Фото: Роспотребнадзор по городу Москве

Количество пострадавших в результате отравления шаурмой и курицей-гриль в «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской в Москве выросло до 53 человек. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших — двое детей в возрасте девяти и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализировали 42 человека, десять из них позже отправили лечиться дома. У 20 пострадавших выявили сальмонеллез. Еще часть проб обрабатывается.

Роспотребнадзор нашел в «Бистро-24» «многочисленные грубейшие нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами». Из заведения изъяли более 180 кг «обезличенной пищевой продукции и продовольственного сырья» без маркировки, указания производителя, даты изготовления и сроков годности.

Эксперты взяли пробы с сырья и готовой продукции, а также образцы воды, смывов и «биологического материала» у персонала. Двоих человек отстранили от работы. Кафе опечатали, материалы дела переданы в суд.

Роспотребнадзор выяснил, что курицу в «Бистро-24» поставлял предприниматель Халилов З. М., который продает мясо птиц и куриные полуфабрикаты в Центре оптово-розничной торговли «Бухта». Там хранилась продукция с маркировкой производителя в Белгородской области. Специалисты изъяли 598 кг продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также товарно-транспортные накладные. Ветеринарные свидетельства отсутствовали.

По данным управления Роспотребнадзора по Белгородской области, одним из покупателей куриной продукции в Москве также была компания ООО «Паркет». Реализацию продукции весом более 41 т, которая хранилась на складе, приостановили до получения результатов лабораторных исследований отобранных образцов.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК). Накануне суд в Москве арестовал двоих фигурантов дела, один из них — управляющий «Бистро-24». Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.