В Курской области один человек умер после отравления шаурмой

В городе Льгов Курской области 15 человек отравились шаурмой, один из них умер, сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

В ночь с 6 на 7 сентября несколько жителей Льгова обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции. По данным областного минздрава, четыре человека находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, еще десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение. «К сожалению, одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока», — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Курской области начало проверку по фактам отравлений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). По версии следствия, девушка приобрела шаурму в киоске на улице Гагарина в Льгове 6 сентября. Съев шаурму, девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшую в районную больницу, после ухудшения состояния девушку госпитализировали в областную больницу, где она умерла.