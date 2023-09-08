branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 07 сен, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 07 сен, 16:39
В Румынии решили рассмотреть эвакуацию жителей после падения дрона Политика, 03:18
Маск опроверг сообщения об ограничении доступа ВСУ к Starlink у Крыма Политика, 02:57
В Курской области один человек умер после отравления шаурмой Общество, 02:38
МТС Банк исключил риски для счетов после утечки данных Финансы, 02:23
Галкину разрешили провести концерты в Казахстане после его слов о запрете Политика, 01:57
КНДР решила оснастить подлодки тактическим ядерным оружием Политика, 01:24
В Москве загорелся склад рядом с бывшим зданием ФТС Общество, 01:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Госдеп пригрозил санкциями поддержавшим выборы в новых регионах России Политика, 00:57
Заблокированные из-за санкций российские активы оценили в $280 млрд Экономика, 00:41
Сейм Латвии поддержал закон об отсрочке для продления ВНЖ для россиян Политика, 00:29
Красный Ferrari врезался в дерево в центре Москвы Общество, 00:25
В Сирии беспилотник коалиции США опасно сблизился с российским Ан-30 Политика, 00:21
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Как «Яндекс» решил зарабатывать на своем аналоге ChatGPT Технологии и медиа, 00:00
Общество ,  
0 

В Курской области один человек умер после отравления шаурмой

В Курской области 15 человек отравились шаурмой, одна девушка умерла

В городе Льгов Курской области 15 человек отравились шаурмой, один из них умер, сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

В ночь с 6 на 7 сентября несколько жителей Льгова обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции. По данным областного минздрава, четыре человека находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, еще десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение. «К сожалению, одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока», — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Курской области начало проверку по фактам отравлений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). По версии следствия, девушка приобрела шаурму в киоске на улице Гагарина в Льгове 6 сентября. Съев шаурму, девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшую в районную больницу, после ухудшения состояния девушку госпитализировали в областную больницу, где она умерла.

Теги
Курская область отравление шаурма
Материалы по теме
Суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой в Москве
Общество
В Москве у 16 отравившихся шаурмой и курицей гриль нашли сальмонеллез
Общество
Во Владимире задержали подозреваемого в отравлении 107 человек шаурмой
Общество