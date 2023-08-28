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Суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой в Москве

Суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в Москве

Савеловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой и курицей-гриль в «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской на севере города. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Фигуранты проходят по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК). Им грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, после покупки шаурмы и курицы-гриль в «Бистро-24» в период с 20 по 24 августа отравились 35 человек, 28 из них попали в больницу. Состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести. У 16 отравившихся москвичей выявили сальмонеллез.

Роспотребнадзор нашел в «Бистро-24» «многочисленные грубейшие нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами». Заведение опечатали и закрыли, оттуда изъяли более 180 кг «обезличенной пищевой продукции и продовольственного сырья». Эксперты взяли пробы с него и другой пищи, а также образцы воды и смывов.

Арестованный Акопов О.С — управляющий заведением, сообщал Следственный комитет. Как выяснил Роспотребнадзор, курицу в «Бистро-24» поставлял в том числе Халилов З.М, который продает мясо птиц и куриные полуфабрикаты в Центре оптово-розничной торговли «Бухта». У предпринимателя изъяли 598 кг мяса кур из-за отсутствия сопроводительных документов.

Среди других нарушений предпринимателя:

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  • использование сырья неизвестного происхождения без маркировки на упаковке;
  • отсутствие условий для обработки мяса;
  • использование одной мойки для мытья овощей, посуды, мяса и рук персонала;
  • хранение скоропортящихся наполнителей без охлаждения;
  • прием на работу людей без медкнижек, не прошедших медосмотр и обучение.
Теги
отравление массовое отравление Савеловский суд арест шаурма
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