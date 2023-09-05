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Байден поедет на G20, несмотря на COVID-19 у супруги

Белый дом: Байден отправится на саммит G20 в Индии, несмотря на COVID у супруги

Результаты теста на коронавирус у президента США Джо Байдена оказались отрицательными. Он поедет на саммит G20 в Индию, несмотря на COVID-19 у его супруги, рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент отправится в Нью-Дели в Индию для участия в саммите G20», — сообщил Салливан.

О том, что Джилл Байден заразилась коронавирусом, стало известно 5 сентября. Представительница первой леди Элизабет Александр рассказала, что у супруги Байдена легкие симптомы. Она находится в своем доме в Рехобот-Бич в Делавэре.

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. Индия сейчас председательствует в неформальном объединении крупнейших экономик мира. Президент Владимир Путин на саммит не поедет. В Кремле отсутствие Путина объяснили «насыщенным графиком».

Также саммит вероятно пропустит глава КНР Си Цзиньпинь, писало агентство Reuters со ссылкой на источники. Вместо него страну будет представлять премьер-министр Ли Цян.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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