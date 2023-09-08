В Новосибирске арестовали 17-летнего студента за поджог релейного шкафа

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Ленинский районный суд Новосибирска арестовал 17-летнего студента колледжа по делу о поджоге релейного шкафа, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Подросток обвиняется по ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса (диверсия). Суд арестовал его на два месяца, по 6 ноября 2023 года. Постановление еще не вступило в законную силу. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, 25 августа студент ударил релейный шкаф на перегоне между станциями Новосибирск-Западный — Обь, в результате чего он вышел из строя. На следующий день на этом же перегоне другой релейный шкаф был подожжен. 6 сентября подозреваемого подростка задержали.

Телеграм-канал Shot сообщал, что из-за поджога релейного шкафа из строя были выведены светофоры. В связи с этим пришлось задержать два пассажирских поезда из Москвы в Читу и Владивосток. По данным канала, в результате поджога сработала ложная занятость на двух путях и потерялся контроль стрелок.

24 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Псковской области за попытку поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции Псков Товарный по заданию Украины. По информации спецслужбы, мужчина по указанию куратора, направленного на «срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил России» попытался разводным гаечным ключом вскрыть релейный шкаф, чтобы затем его поджечь, однако его задержали до того, как он успел совершить задуманное.