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Жителя Псковской области задержали при попытке поджечь релейный шкаф

ФСБ задержала жителя Псковской области за попытку поджечь релейный шкаф
Фото: SGr / Shutterstock
Фото: SGr / Shutterstock

Сотрудники ФСБ задержали жителя Псковской области, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции «Псков Товарный» по заданию Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина в мессенджере Telegram контактировал с волонтером украинского общественного гуманитарного проекта, «целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов».

2 августа мужчина по указанию куратора, направленного на «срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил России», на участке железнодорожного пути попытался разводным гаечным ключом вскрыть релейный шкаф, чтобы затем поджечь его, уточнили в ФСБ. Однако мужчину задержали до того, как он успел закончить задуманное.

Следовали возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК — покушение на диверсию в форме поджога, направленную на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 20 лет.

В ночь на 29 июля неизвестные подожгли релейный шкаф недалеко от станции Очаково Киевского направления Московской железной дороги. На движение поездов ситуация не повлияла, заверили в организации.

Речь шла о релейном шкафе, который уже был в нерабочем состоянии на момент поджога, писал телеграм-канал SHOT. Шкаф, как уточнял канал, находится на перегоне Матвеевская — Москва-Сортировочная. Мужчина пришел туда примерно в 5:00, открыл дверь одного из четырех стоявших рядом релейных шкафов и облил оборудование горючим, после чего поджег его. Возгорание вскоре заметили и потушили. После произошедшего в отношении поджигателя завели уголовное дело о приведении в негодность путей сообщения (ст. 267 УК).

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Теги
Псковская область ФСБ железная дорога поджог Украина диверсия
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