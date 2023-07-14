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На железной дороге в Петербурге подожгли релейный шкаф

РЖД: три поезда задержали в Санкт-Петербурге из-за поджога релейного шкафа
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на Октябрьской железной дороге подожгли релейный шкаф, из-за чего были задержаны три поезда, сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

Возгорание зафиксировали 14 июля в 1:10 на перегоне Обухово — Славянка.

По данным телеграм-канала Shot, неизвестные залили внутрь релейного шкафа, который отвечал за перевод стрелок и светофоры на линии, горючую жидкость, оборудование выгорело полностью. Злоумышленники также облили легковоспламеняющейся жидкостью батарейный шкаф, который находился недалеко от релейного, но поджечь не успели.

«Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта стало причиной задержек поездов на московском направлении», — сообщили в ОЖД.

В итоге были задержаны пригородные поезда № 6526 Любань — Санкт-Петербург на семь минут, № 6804 Мга — Санкт-Петербург на шесть минут и пассажирский поезд № 110 Санкт-Петербург — Астрахань на шесть минут, уточнили в компании.

Ранее, 7 июля, неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Лаишевка — Ульяновск-3 Куйбышевской железной дороги. Пожар начался вечером, огонь уничтожил три шкафа, еще один оказался вскрыт, сообщил телеграм-канал Baza. По данным последнего, полиция возбудила уголовное дело по ст. 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества).

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Теги
Санкт-Петербург РЖД поджог железная дорога задержка поездов
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